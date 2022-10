Doliu în sportul din România. A murit un fost rugbyst, care a participat la trei ediții de Cupă Mondială Federația Romana de Rugby a anunțat decesul lui Mihai Cojocaru, personalitate marcanta a rugbyului romanesc. Acesta s-a stins din viața la varsta de 90 de de ani. Fost jucator, apoi metodolog care a ajutat colectivele tehnice ale naționalei de rugby de-a lungul participarii la trei ediții ale Cupei Mondiale, președinte al Comisie de Disciplina și al Comisiei de Apel și membru al Comisiei Tehnice din cadrul Federației Romane de Rugby, acesta și-a dedicat intreaga viața susținerii și promovarii rugbyului romanesc. Nascut in 29 februarie 1932 in București, Mihai Cojocaru a debutat in rugby pe cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

