Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor si…

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor si…

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani. Anuntul a fost facut de Uniunea…

- Actorul Cornel Gârbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate în mai multe filme realizate mai ales în perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la

- Este doliu in lumea teatrului și filmului din Romania! Actorul Cornel Garbea, a murit ieri, 13 iulie, insa, vestea trista a fost facuta publica in aceasta dimineața. Regretatul artist este cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai…

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor…

- "Drum lin printre stele! Vei ramane in inimile noaste exact asa: un frate grijuliu, un unchi atent si iubitor cu nepoatele sale, un coleg bun si saritor, un jurnalist pasionat!". Citeste si: Doliu in lumea presei din Romania. A murit prezentatorul de stiri George Berevoianu Cunoscutul…

- Literatura romana a suferit o pierdere imensa odata cu decesul lui Mihai Luca. Profesorul barladean de limba și literatura romana , Mihai Luca, a decedat ieri dimineața, in drum spre București, la varsta de 82 de ani.