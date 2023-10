Stiri pe aceeasi tema

- Tatal secretarului general al PSD Paul Stanescu a murit sambata, 28 octombrie, la varsta de 86 de ani. Constantin Stanescu a fost, intre anii 2004 - 2016, primarul comunei Vișina, din județul Olt.

- Comunitatea din Valea Mare, din județul Olt este profund indoliata dupa vestea devastatoare a decesului primarului sau, George Daniel Iancu, in varsta de numai 45 de ani. Primarul, care a fost ales pentru al doilea mandat in funcția sa in 2016, a murit la Spitalul Județean de Urgența Slatina, acolo…

- Lipsa tractoriștilor este o problema pentru intreaga agricultura romaneasca, indiferent de dimensiune sau de numele fermei. Cum exploatațiile dispun de un parc de utilaje agricole performante de ultima generație, studiile superioare au inceput sa devina ceva obișnuit printre cerințe, iar salariul este…

- Scriitorul și pictorul german Bruno Epple a murit, la varsta de 92 de ani. Potrivit unor apropiati, Epple s-a stins din viata vineri. Era un apropiat al scriitorului Martin Walser, care a murit pe 26 iulie, la varsta de 96 de ani. Epple a scris poeme in proza scurta, intr-un grup de dialecte vorbite…