"El s-a oprit in mijlocul discursului pentru a se adresa presedintelui si a-i explica acestuia ca se simte rau si are ameteli. Cateva secunde mai tarziu, s-a prabusit", a relatat un martor al scenei cotidianului 'L'Essentiel' din Luxemburg.



Gira, in varsta de 59 de ani, a fost preluat de serviciile de urgenta iar sedinta plenara de miercuri dupa-amiaza a fost amanata.



Decesul sau a fost anuntat in cursul serii, suscitand numeroase reactii in lumea politica luxemburgheza.



Camille Gira era membru al partidului ecologist din Marele Ducat si intrase in guvern in 2013.