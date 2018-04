Doliu in muzica. Un cunoscut DJ a fost gasit decedat. Avea doar 28 de ani. A participat la Untold

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul DJ suedez Avicii, s-a stins din viața la doar 28 de ani. Pe numele sau Tim Bergling, Avicii a fost gasit mort in Oman, a anunțat producatorul sau. Piesele sale de pe YouTube aveau peste 2 miliarde de vizualizari.

- THE CHAINSMOKERS, JASON DERULO, ARMIN VAN BUUREN, KYGO, DIPLO, AFROJACK, TIESTO, DON DIABLO, STEVE AOKI ȘI DIMITRI VEGAS&LIKEMIKE VOR URCA IN VARA PE SCENA PRINCIPALA A FESTIVALULUI UNTOLD! VEZI PROGRAMUL PE ZILE ȘI IA-ȚI BILETUL DE O ZI PENTRU UNTOLD 2018!

- De-a viața ascunselea. Ce alta meserie ar fi ales Florin Ristei, daca nu era muzica? La aceasta intrebare a raspuns artistul, intr-un interviu fara perdea, realizat de Florentina Fantanaru, la Antena 3.

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Doliu în lumea muzicii românești. Cântareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie, la doar câteva zile dupa ce a împlinit vârsta de 71 de ani.

- A murit Azeglio Vicini, antrenorul Italiei la Mondialul din 1990. Romania l-a invins in 1989, la Sibiu. Doliu in fotbalul italian. Celebrul Azeglio Vicini, antrenorul care a condus Squadra Azzura in perioada 1986 – 1991, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Nascut pe 20 martie 1934, Azeglio Vicini…

- Doliu in Senatul Romaniei. Senatorul din partea Partidului Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Verestoy Attila, a murit astazi la varsta de 63 de ani. Era bolnav, suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament, scrie presa de peste Prut.