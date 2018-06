Vești triste vin, din nou, din sfera muzicii folclorice. Maria Butaciu, indragita artista de muzica populara a murit aseara, la varsta de 78 de ani, la spitalul Floreasca din Capitala, acolo unde era internata de la inceputul lunii mai, in urma unui acccident vascular cerebral. Maria Butaciu, recunoscuta pentru melodiile sale populare ca Bade palarie noua sau Cui nu-i place dragostea, a avut-o alaturi pana in ultima clipa pe buna sa prietena, Elisabeta Turcu. “Atata vreme cat pot sa cant, pot sa spun ceva cu glasul meu, ma consider tanara” – obișnuia sa spuna deseori Maria Butaciu. Paul Surgiu,…