- Veste trista pe final de weekend! Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Liviu Ursuleanu era angajat in cadrul Federației Romane de Tenis (FRT) și s-a stins sambata pe patul de spital! Reputatul antrenor a fost diagnosticat…

- „Doi martori importanți in cazul de dopaj al Simonei Halep sunt prregatiți s-o apere”, noteaza Tennis World USA. Publicația in cauza , care citeaza ProSport, face referire la fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, respectiv la fostul preparator fizic al sportivei noastre, Teo Cercel. “Cercel…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Jucatoarea…

- Sportul romanesc imbraca din nou straie cernite. Fostul mare baschetbalist Gheorghe Novac a incetat din viata la varsta de 77 de ani, marți seara. Vestea trista a fost anunțata pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet. A murit fostul jucator de baschet Gheorghe Novac O noua tragedie a lovit…