Doliu in lumea Teatrului Romanesc. A plecat dintre noi un nume de referinta al scenei

- Adela Marculescu va fi distinsa, la Gala Premiilor Gopo, cu Premiul pentru Intreaga Activitate. Cu o cariera de peste 50 de ani in teatru si cinema, Adela Marculescu a aparut in zeci de filme si a jucat in sute de spectacole, pe scene din Bucuresti si din tara.Una dintre cele mai apreciate…

- Eugenia Bosanceanu s a nascut la data de 8 februarie 1925, la Radauti Prut, Radauti Prut, Botosani si a decedat la data de 24 decembrie 2018, in Bucuresti, scrie wikipedia.org. A fost o actrita romana de teatru si film. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul…

- Astazi, actorul si regizorul Lucian Iancu a devenit octogenar. Ramane inca artistul "atins de geniul histrionic", pe care oamenii il recunosc pretutindeni si il apreciaza. Nascut pe 3 februarie 1940, a absolvit cursurile Liceului "Mircea cel Batranldquo; din Constanta si apoi Institutul de Arta Teatrala…

- Considerat de multi drept cel mai iubit actor roman, supranumit in tinerete Alain Delon de Romania, Florin Piersic a ajuns la 84 de ani.Extrem de activ, "conduc si astazi masina", barbatul inalt de 1,90 de metri, nascut la Cluj Napoca in 1936, continua sa incante spectatorii care umplu salile teatrelor…

- Cea mai recenta productie a regizorului Radu Afrim realizata la Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova - „Casa cu suricate“ de David Drabek va fi prezentata publicului din Bucuresti marti, 28 ianuarie 2020, ora 19:00 la Teatrul National „I.L. Caragiale”, Sala Mare.

- Lumea teatrului romanesc este din nou in doliu.Regizorul Laurentiu Azimioara a incetat, joi, din viata. Profesor la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti unde a predat intre 1964 si 1981, cand s a stabilit la Paris, Laurentiu Azimioara a fost un adevarat creator de teatru, scrie…

- Actor cu zeci de roluri in teatru și alte zeci in filme, doctor in teatru și profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” din București (al carei președinte de onoare este din 2016), Adrian Titieni pare facut pentru scena și nimic altceva. E ca și cum destinul…

- Un bust al regretatului regizor Ducu Darie a fost dezvelit luni seara in foaierul Teatrului Bulandra, Sala Izvor, la trei luni dupa ce acesta s-a stins din viața, la varsta de 60 de ani, dupa o grea suferința.Turnat in ghips, portretul fostului director al teatrului a fost realizat de tanarul artist…