Pe numele sau adevarat Darrell Caldwell, artistul in varsta de 28 de ani urma sa cante in week-end la concertul "Once Upon a Time in LA", alaturi de vedetele hip-hop Snoop Dogg, Ice Cube si 50 Cent.Incidentul care i-a provocat moartea a fost raportat sambata la ora 20:40, a informat Los Angeles Times, citand un oficial al departamentului de pompieri al orasului.O persoana, a carei identitate nu a fost dezvaluita initial, a fost transportata la spital in stare critica.Ulterior s-a anuntat ca rapperul Darrell Caldwell este cel care a murit in urma ranilor suferite.Live Nation, care a ajutat la organizarea…