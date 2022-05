Stiri pe aceeasi tema

- Este tragedie in lumea fotbalului mondial dupa ce s-a aflat ca a murit Mino Raiola, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din lume. Fostul impresar de fotbal a colaborat cu vedete cum sunt Zlatan Ibrahimovici sau Paul Pogba și avea incheiate contracte de sute de milioane de dolari. Doliu in lumea…

- Mino Raiola, supranumit „Regele Impresarilor”, a murit astazi, la varsta de 54 de ani, informeaza IlTiempo.it. Potrivit The Sun, cauzele morții sale nu au fost inca dezvaluite, dar italianul a fost internat in spital la inceputul acestui an. Fostul agent de jucatori a lucrat cu mai multe superstaruri…

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un mare om de fotbal a murit.Nicolae Ciupudean, cunoscut in Sibiu sub porecla ”Nea Garrincha”, a murit marți, 26 aprilie.Nicolae Ciupudean a fost fondatorul celui mai vechi club de fotbal din Sibiu (Progresul Terezian), Potrivit Realitatea.net a fost un…

- S-a stins din viața actorul Remus Margineanu. Cunoscut de publicul din Romania pentru activitatea sa pe scena de teatru, dar si din peste 30 de filme, actorului i se datoreaza inființarea școlii de teatru din Craiova. Remus Margineanu a murit la varsta de 84 de ani. Citește și: (P) De Paște, descoperiți…

- O veste rea a lovit lumea sportului din Romania. S-a aflat ca fosta mare scrimera Ana Pascu s-a stins la varsta de 77 de ani. „O veste trista a marcat lumea sportului romanesc. In aceasta seara ne-a parasit Ana Pascu, „doamna scrimei romanești”, persoana de care se leaga succesele scrimei din țara noastra…

- Miguel Van Damme, portarul echipei Cercle Bruges din prima divizie belgiana, a murit la doar 28 de ani. Fotbalistul suferea de leucemie.Motivul decesului a fost cauzat de boala de care suferea. Leucemia, care i-a fost descoperita in vara anului 2016, a recidivat pentru a 5-a oara, de data aceasta fiindu-i…

- Cantareața de rap Lil Bo Weep a murit sambata, 5 martie, la varsta de 22 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita. Inainte de a inceta din viața, cantareața și-a folosit platforma online pentru a vorbi despre sanatatea ei de sanatate.Tragicul anunț a fost confirmat de tatal artistei, pe pagina sa de…

- Este zi neagra in lumea fotbalului romanesc! Anunțul trist a fost facut chiar de Federația Romana de Fotbal. A fost considerat de numeroși specialiști unul dintre cei mai mari jucatori din istoria celor de la FC Bihor, insa, din nefericire, s-a stins din viața la varsta de 62 de ani.