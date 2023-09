Stiri pe aceeasi tema

- E doliu imens in Biserica Ortodoxa Romana. Unul din cei mai mari duhovnici s-a stins din viața la 95 de ani. E vorba despre Parintele Simeon Zaharia de la Manastirea Sihastria, care de-a lungul vieții sale a indrumat spre bine pe zeci de mii de credincioși care i-au cerut sprijinul.„Pe data de 2…

- Este doliu in lumea televiziunii din Romania, dupa ce un cunoscut prezentator a murit la 53 de ani. Anunțul a fost facut chiar de cațiva dintre cei care i-au fost colegi, care au numai cuvinte de lauda la adresa lui.

- Este doliu in lumea televiziunii. Jull Nivu, un prezentator și artist pe care mulți romani il cunosc și indragesc, s-a stins din viața, dupa o lupta cu o boala necruțatoare. A murit Jull Nicu Dupa o lupta lunga cu o boala necruțatoare, prezentatorul s-a stins din viața. Jull Nicu a murit, anunțul tragic…

- Lumea literaturii din Romania este in doliu! Un cunoscut scriitor s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Cand va avea loc ceremonia de inmormantare. Unde iși pot lua oamenii „adio” de la talentatul prozator.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un cunoscut preot din București și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții". Tragicul eveniment a avut loc marți, 11 iulie, in jurul orei 8:30, pe traseul dintre Buzau și București.

- Este doliu in lumea muzicii din Romania! Fiica unui dirijor important roman a murit luni, dupa o cariera impresionanta in muzica și cercerare. Anunțul ca aceasta a trecut in neființa a fost facut de Corul Național de Camera „Madrigal - Marin Constantin”, care și-a exprimat regretul fața de artista.

- Este doliu in lumea muzicii din Romania. Un cunoscut dirijor și profesor a murit la 88 de ani. Peste doua zile, urma sa iși sarbatoreasca ziua de naștere, iar anunțul morții sale a fost facut de reprezentanții Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima”, acolo unde a fost profesor.

- Lumea modei este in doliu! Stephan Pelger a murit la 44 de ani. Celebrul designer ar fi fost gasit fara suflare in propria sa locuința de catre un vecin. Autoritațile care au ajuns la fața locului au declarat decesul vedetei. Stephan Pelger a murit la 44 de ani E doliu in lumea modei din Romania. […]…