Stiri pe aceeasi tema

- Iancu Popovici, un trompetist de legenda al muzicii populare din Timișoara, s-a stins din viața, in urma unui infarct, la varsta de 57 de ani.S-a nascut pe 30 iulie 1964 intr-o zona plina de traditii, Domasnea, Iancu a fost fiul celebrului Luta Popovici, un mare maestru al taragotului, recunoscut in…

- Doliu in folclorul banațean. Un mare artist a plecat la Ceruri. „Dragu mi-i ca-s banațan mandru și falos” anunța ca a mai plecat la cele veșnice un instrumentist de fala al Banatului.

- O veste trista a indurerat ieri intreaga comunitate din Panciu: s-a stins din viața medicul de familie Andrei Simona. Colegii, dar și pacienții, prietenii, rudele, sunt profund indurerati de pierderea distinsei doamne doctor Andrei Simona, aceasta fiind un medic foarte indragit de panceni. „Colectivul…

- Ioan Covasintan, fost jucator si conducator al clubului de handbal alb-violet, a trecut in nefiinta in urma unei lungi suferinte. Anuntul decesului a fost publicat pe pagina celor de la SCM Politehnica Timisoara. „Era doar un zambet. Așa ni-l vom aminti pe Ioan „Coco” Covasanțan”, titreaza sursa citata.…

- Maria ar fi nascut un copil perfect sanatos. Dupa ce a nascut, a mers sa il vada. Și acum rememoreaza cu drag acel moment, spunand ca era foarte mandra pentru ca urma sa il stranga in brațe pentru prima oara. Ulterior, dupa doua zile de la naștere, medicii i-au spus ca bebelușul a murit. Cu toate acestea,…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara a accesat, alaturi de un partener din Serbia fonduri in valoare de 1,1 milioane de euro pentru proiectul ,,Cross-border network for education and research of natural resources’’ – NeteRNR-RORS 279. Partener…

- Alecu Marciuc, fost jurnalist și om de radio cu vasta experiența, s-a stins din viața vineri, 11 martie.Tragicul anunț a fost facut public de catre fiica sa, Iuliana Marciuc, printr-o postare pe Facebook.Alecu Marciuc a fost unul dintre marii jurnalisti de la Radio Romania. Nascut la 4 august 1941,…

- Una din formațiile timișorene care au avut un cuvant de spus in spectrul muzical autohton de-a lungul anilor este Amala. Trupa a fost fondata de Grujic Mișa Ljubisa in 1989. Nascut la Varșeț, in Serbia, „Mișa“ a pus bazele grupului pe vremea cand era student la Facultatea de Medicina din Timișoara,…