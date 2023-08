Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in medicina de la noi! Un cunoscut mediac cardiolog s-a stins din viața. Mai mult, se pare ca barbatul specialist de meserie a fost gasit mort in curtea spitalului in care lucra de ani de zile. Ce s-a intamplat, de fapt.

- Tragedie in curtea fostului Spitalul Militar din Oradea. Miercuri, dupa amiaza, in jurul orei 16.00, dupa orele de program, cardiologul Eugen Gheorghe Scridon a dorit sa joace tenis pe un teren special amenajat in curtea Spitalului Clinic „Avram Iancu” din Oradea.

- Curtea de Apel București a decis achitarea lui Sanda Adrian, Tanase Corina-Denisa și Cechi Cristina. Potrivit magistraților, faptele comise nu sunt prevazute de legea penala.Tot cei trei au fost trimiși in judecata pentru cinci infractiuni de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave. De asemenea,…

- Fostul secretar de stat din partea PSD, Adrian Sanda, a incetat din viața. Numele sau a fost legat de unul dintre cele mai mari scandaluri post Revoluție, el fiind acuzat și apoi achitat de acuzația ca ar fi vandut certificate de revoluționar.Curtea de Apel București a decis achitarea lui Sanda Adrian,…

- Doi tineri proaspat casatoriți, amandoi polițiști in Cluj, au murit duminica dimineața intr-un accident cumplit. Ce a urmat este tulburator, mai ales ca ea era insarcinata in luna a patra. Cei doi soți erau in mașina lor, in drum spre un ștrand din Oradea. Intr-un alt autoturism erau niște rude. In…

- Filosoful Vasile Tonoiu s-a remarcat printr-o sustinuta activitate stiintifica, cu precadere in domeniile filosofiei stiintei, ontologiei si hermeneuticii, tratate pe larg in peste 100 de lucrari.Vasile Tonoiu s-a nascut in comuna Corbeni judetul Arges, la 3 februarie 1941.A urmat studii liceale la…

- “Cu mare durere in suflet și cu deosebit respect pentru tot ceea ce ai facut in aceasta viața pamanteasca in slujba vieții și adevarului, in alinarea suferințelor celor mici și bolnavi, iți doresc ca Dumnezeu sa te așeze acolo unde drepții se odihnesc, unde este mila lui Dumnezeu, Imparația Cerurilor…

- A avut 27 de ani de activitate in cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, fiind unul dintre cei mai apreciați medici buzoieni. Doctorul ortoped Sorin Tomescu a incetat din viața, la varsta de 71 de ani. Anunțul a fost facut de oficialii Spitalului Județean Buzau. ,,Cu profunda tristețe și regret…