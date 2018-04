Stiri pe aceeasi tema

- Un fost primar PNL a incetat din viața la varsta de 51 de ani. Politicianul a condus timp de 20 de ani localitatea Densus din Hunedoara.Sorin Ștefoni a fost și secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Varstnicilor in anul 2013. Sorin Ștefoni a candidat in 2014 pentru funcția…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in propria locuinta, in seara zilei de luni, iar presa a speculat drept cauza a mortii un stop cardio-respirator. Romania TV a intrat in posesia certificatului de deces emis de Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, iar medicul legist Razvan Ulea, care a examinat…

- Centrul "Bunavestire" din Caransebes a fost modernizat printr-un proiect in valoare de aproape 7 milioane lei, finantat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Consiliul Judetean Caras-Severin. "Dupa cum se stie, Consiliul Judetean Caras-Severin se apleaca, de fiecare data, asupra…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, e in stare de soc. A fost amenintata cu bataia si cu moartea, dar asta nu e tot. In direct la Romania TV, edilul Bucurestiului s-a decis sa spuna totul.Vezi si: SOC la Primaria Capitalei: Gabriela Firea a fost AMENINTATA cu moartea si cu bataia - 'Mi s-a…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca l-a respectat si pretuit pe senatorul UDMR Verestoy Attila si il intristeaza moartea sa. „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Cuantumul indemnizatiei unice la nasterea copilului pentru anul 2018 se propune a fi majorat cu 345 de lei, de la 5.300 pana la 5.645 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens este propus de Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei pentru consultari publice, pe particip.gov.md, transmite…