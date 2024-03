Dolarul american își pierde supremația? Timp de zeci de ani, dolarul american s-a bucurat de o dominație fara egal ca moneda de rezerva a lumii, susținand comerțul și finanțele mondiale. Cu toate acestea, supremația necontestata s-ar putea apropia de sfarșit. Fondul Monetar Internațional raporteaza un declin constant al ponderii dolarului in rezervele valutare mondiale, ceea ce subliniaza un apetit tot […] The post Dolarul american iși pierde supremația? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

