- Leontin Iuhas a declarat pentru News.ro ca Doina Cornea a murit vineri dimineata, in locuinta sa din Cluj-Napoca. "Dupa o viata plina de incercari a pornit spre marea Incercare. A pornit spre o lume mai buna, a pasit pe un taram lipsit de ura si rautati. Dumnezeu sa o tina aproape de El! Atunci…

