- Șapte angajați ai unei ferme din Rusia s-au infectat anul trecut cu virus transmis de la pasari. Intr-un articol publicat in revista Science , doi proeminenți virusologi din China avertizeaza ca structura și istoria tulpinii H5N8 a virusului care provoaca gripa aviara constituie un pericol de declanșare…

- ​Uniunea Europeana și Statele Unite au ajuns la un armistițiu parțial în disputa pe tema taxelor pe importul de metale impuse de fostul președinte Donaldt Trump, iar SUA și UE vor începe sa abordeze împreuna politicile Chinei care ”distorsioneaza comerțul”, transmite Reuters.…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat parțial comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Deși tendința catre mașinile…

- Rusia si compania farmaceutica turca Viscoran Ilac au incheiat un acord de cooperare in vederea producerii vaccinului Sputnik V in Turcia, a anuntat luni Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei acestui vaccin anti-COVID-19, informeaza Agerpres . Pana in prezent, Viscoran…

- Producatorul auto ceh Skoda, parte a grupului Volkswagen AG, isi va extinde prezenta pe unele piete emergente, unde pana acum a fost in urma rivalilor din Asia, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Skoda majoreaza fondurile pentru investitii in India sau in sud-estul Asiei, precum si sumele alocate…

- La Bruxelles au început marți, cu prezența fizica a participanților, convorbirile miniștrilor de externe ai țarilor membre NATO, la care se va conveni definitiv asupra strategiei blocului militar pâna în anul 2030. În aceasta strategie Rusia va fi declarata clar ca principalul…

- Vanzarile la nivel mondial de smartphone-uri catre utilizatorii finali vor totaliza 1,5 miliarde de unitați in 2021, o creștere de 11,4% fața de anul 2020, potrivit Gartner. „In 2020, consumatorii au redus cheltuielile pentru smartphone-uri, dar disponibilitatea de produse noi va genera o creștere semnificativa…