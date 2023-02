Stiri pe aceeasi tema

- CANTONAMENT… Rugbiștii barladeni Paul Artenie, Cosmin Andone, Cristian Petrea, Rareș Mirzac, Marian Pelin și Sebastian Tofan, legitimați la CSȘ Barlad, se afla intr-un stagiu de pregatire cu echipa naționala de rugby Under 18 a Romaniei. De pe 13 februarie și pana pe 26 februarie, naționala de rugby…

- LA LOT… Barladencele Paula Ursache și Ana Maria Calin, legitimate la Politehnica Iași, au fost convocate din nou la echipa naționala de rugby in 7 a Romaniei. “Ghindele” vor susține un stagiu de pregatire la Izvorani, in perioada 18-23 februarie. Primul stagiu de pregatire a avut loc in luna ianuarie,…

- Un jucator de la Petrolul, respectiv unul de la Petrosport fac parte din cele mai tinere echipe reprezentative ale Romaniei! Aceștia pleaca in Iordania, respectiv Israel pentru jocuri amicale! Astfel, in perioada 13-22 februarie, selecționata Under 15 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire cu…

- In perioada 12-20 februarie, naționala de fotbal juniori U16 a Romaniei, pregatita de Nicolae Roșca, va efectua un stagiu de pregatire in Cipru. Ulterior, intre 20 si 26 februarie, aceasta va participa la turneul de dezvoltare UEFA din Israel, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Programul meciurilor…

- Aflata in cantonament in Cipru, echipa nationala de fotbal Under 18 a Romaniei formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2005 , a disputat un prim meci amical in cadrul stagiului, contra formatiei similare a tarii gazda.Disputata pe stadionul din Peyia, confruntarea le a revenit tricolorilor,…

- FINALIȘTI… Cei mai mici fotbaliști de la clubul Juniorul Barlad s-au clasat pe locul doi la turneul de iarna “Cupa TNT” – Bacau. Grupa 2016, antrenata de Ovidiu Mangu, a pierdut marea finala a competiției, scor 0-1, cu Viitorul Targu Frumos. Zilele trecute, la Bacau, a avut loc ediția 2023 a turneului…

- U Cluj va trimite patru juniori la urmatoarea acțiune a naționalei U16 a Romaniei.Alin Techereș, Vlad Lambru, Fabian Vitan și Dragoș Enache vor face parte din lotul ”micilor tricolori” la Turneul de Dezvoltare UEFA care va avea loc in Israel, in perioada 20 - 26 Februarie 2023.In cadrul acțiunii, Romania…

- LA LOT… Echipa naționala de rugby a Romaniei s-a reunit pentru primul stagiu de pregatire din acest an, iar selecționerul Eugen Apjok a convocat 35 de jucatori, toți evoluand in campionatul intern. Printre aceștia se numara și șase barladeni, crescuți la CSȘ Barlad și RC Barlad. Este vorba despre Vasile…