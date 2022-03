Stiri pe aceeasi tema

- Numarul refugiatilor ucraineni care au nevoie de ingrijiri medicale in spitalele din Romania crește. Prima saptamana a lunii martie a debutat cu putine prezentari de refugiati pe zi in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. Doi pacienti in varsta de 19, respectiv 44 de…

- Sapte refugiati din Ucraina au solicitat investigații medicale la Iasi Foto arhiva Alina Bujanca RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sapte refugiati din Ucraina au solicitat investigații medicale în cursul nopții trecute la Spitalul 'Sfântul Spiridon' din Iași. …

- Doi barbati - de 19 si 44 de ani -, raniti in timpul bombardamentelor de la Kiev, au fost adusi cu ambulantele la Spitalul 'Sf. Spiridon' din Iasi pentru a primi ingrijiri medicale, in cursul zilei de luni ei urmand sa fie transferati in Israel. "Am primit cu doua ambulante doi pacienti de 19 si 44…

- Doi pacienți care au suferit rani grave in urma bombardamentelor rusești asupra Kievului au fost transferați vineri seara cu ambulanța la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași. Dupa ce au fost ingrijiți doua zile, au fost transferați catre un centru de trauma din Israel.Cei doi pacienți care au…

- Unitatile medicale din Iasi sunt pregatite sa acorde asistenta gratuita refugiatilor care au probleme de sanatate. La Spitalul Sfantul Spiridon a fost deja internat un pacient ucrainean cu probleme respiratorii. "In garda, SAJ a primit o solicitare de la o persoana de cetatenie ucraineana, refugiat…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, refugiat din Ucraina, a fost adus cu ambulanta la Spitalul Clinic Judetean de Urgente (SCJU) 'Sfantul Spiridon' din Iasi, dupa ce i s-a facut rau intr-o camera de hotel, unde era cazat gratuit. Coordonatorul UPU de la Spitalul 'Sf Spiridon', dr Diana Cimpoesu, a declarat…

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…

- Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon” a fost asaltata de Craciun de cazuri, foarte multe dintre ele fiind legate de consumul excesiv de alcool. Astfel, mai clar, un sfert dintre cei internati se prezentau fie cu stari comitiale din cauza bauturilor, fie cu plagi din altercatii…