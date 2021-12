Doi turiști ucraineni atacați de urs lângă Peleș Doi turiști ucraineni au fost atacați sambata de un urs la Sinaia, in zona castelului Peleș, potrivit informațiilor G4Media.ro . Potrivit ISU Prahova, doua persoane din Ucraina au fost atacate de urs in zona Castelului Peleș. Este vorba de un barbat de 28 de ani care prezinta rani produse prin sfașiere la o mana și un picior și o femeie de 32 de ani care are o plaga la o mana. Cei doi turiști ucraineni atacați de un urs in zona Peleș au fost preluați de un echipaj SMURD Cei doi sunt conștienți. La fața locului acționeaza un echipaj SMURD , a transmis ISU Prahova. Cele doua persoana au rani la… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

