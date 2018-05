Doi cetateni nord-coreeni au fugit in Coreea de Sud, trecand prin Marea Galbena sambata, a informat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citand o sursa guvernamentala. "O mica ambarcatiune a fost detectata la nord de Baengyeong", o insula situata in apropierea frontierei maritime intercoreene cu doi civili la bord, care si-au "exprimat dorinta de a ramane" in Coreea de Sud, a adaugat agentia, citata de AFP. Unul dintre cei doi barbati fusese identificat initial drept un ofiter in armata nord-coreeana, insotit de un civil. Yonhap a precizat apoi ca sursa guvernamentala sud-coreeana si-a corectat…