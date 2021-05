Din ce in ce mai mulți tineri aleg sa investeasca in comunitațile din care provin, apeland la finanțare europeana pentru a dezvolta afaceri cu produse ecologice. Gustul copilariei regasit in legume sanatoase, gustoase și parfumate reprezinta punctul de plecare in cazul a doi tineri, Anca-Elena Ursu și Silviu Fogoroș, amandoi absolvenți ai Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Iași (USAMV Iași – in curand Universitatea pentru Științele Vieții) care au amenajat solarii și gradini cu produse ecologice, cu soiuri autohtone și exotice, in localitatea Bogdanița, din județul Vaslui.…