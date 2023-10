Stiri pe aceeasi tema

- Cocktail mortal! Incredibil ce au gasit jandarmii la doi tineri: Droguri preparate cu acetona și spray pentru insecteDoi tineri de 17 și 19 ani au fost prinși de jandarmi intr-un parc din Ramnicu Valcea avand asupra lor substanțe interzise. Unul dintre tineri le-a spus jandarmilor ca a preparat singur…

- Un caz șocant a avut loc, in urma cu cu puțin timp, in județul Valcea! Doi tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 19 ani, au fost prinsi cu substante confectionate artizanal cu acetona si spray de insecte. Iata ce autransmis reprezentantii IJJ Valcea!

- Doi tineri din Ramnic, unul de 17 ani si altul de 19 ani, sunt cercetati dupa ce, marti, au fost prinsi de jandarmi cu substante interzise confectionate artizanal cu acetona si spray de insecte, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Valcea, unul dintre…

- In miez de noapte, doi tineri din Deva au incercat sa se debaraseze de o țigareta confecționata artizanal dar, in urma unor percheziții, polițiștii au descoperit, in rucsacul fetei un dispozitiv tip „grinder”, ce conținea substanțe vegetale interzise. …

- Doi tineri de 18 și 20 de ani au murit in urma unui tragic accident petrecut pe Bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare, dupa ce au intrat in cu motocicleta intr-un autovehicul. Sambata, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost notificați cu privire la un…

- Soferul de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai a mai fost cercetat in doua dosare penale pentru detinere, fara drept, de droguri de risc in vederea consumului propriu, a anuntat DIICOT Constanta. Citește și: Un copil de 8 ani s-a inecat in Marea Neagra, sub […]

- Un tanar de 19 ani, prins drogat la volan, ca a ucis doi tineri, sambata, la ieșirea din stațiunea 2 Mai. Potrivit unei decizii a Tribunalului București, publicata pe portalul instanțelor de judecata, Vlad Pascu a fost cercetat in 2022 pentru deținere de droguri, dar procurorii DIICOT au renunțat la…

- Douazeci de persoane au fost gasite cu droguri asupra lor cand incercau sa intre la Electric Castle, in a doua zi a evenimentului muzical, a anuntat Gruparea Mobila de Jandarmi Cluj. De asemenea, peste 230 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in cea de-a doua zi festivalului, iar trei dintre…