Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a facut o descoperire macabra in seara zilei de duminica, 18 iulie, in localitatea Tarascon, informeaza Le Figaro. Autoritatile au fost alertate, in jurul orei 23:00 de catre un barbat care a anuntat ca intr-o punga, aflata in interiorul unei vile, se afla trupul transat al unui om.…

- Politia kenyana a anuntat joi arestarea unui barbat de 20 de ani, prezentat drept "un vampir insetat de sange", care a recunoscut uciderea a peste zece copii in ultimii ani, relateaza AFP. Masten Milimo Wanjala, de 20 de ani, a fost arestat miercuri pentru uciderea a doi copii ale caror cadavre…

- Un tanar din comuna buzoiana Largu a ajuns in arestul poliției, dupa ce a intrat cu mașina intenționat intr-un grup de persoane. Pe fondul unui conflict mai vechi, individul de 21 de ani s-a urcat la volanul BMW-ului și s-a indreptat ținta catre cei patru tineri pe care voia sa se razbune. Cei patru,…

- Doi tineri indragostiți au fost gasiți morți, intr-un apartament din Ekaterinburg, un oraș aflat in centrul Rusiei. Cristina si iubitul ei, Constantin, fusesera dati disparuti in urma cu o saptamana si erau cautati de politie.

- Un grav accident rutier a avut loc dimineața in comuna Gorban, din județul Iași. O mașina cu 5 tineri a patruns in curtea unei case dupa ce șoferul acesteia a pierdut controlul volanului. Victimele au fost transportate de urgența la spital. Una dintre ele a fost gasita de echipajele de prim ajutor in…

- Un fost membru al Beretelor Verzi, fortele speciale ale armatei americane, a recunoscut ca a divulgat secrete militare americane Rusiei a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani si sase luni de inchisoare.