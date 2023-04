Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri soți din Romania și-au gasit sfarșitul intr-un teribil accident rutier petrecut in regiunea Apulia (Puglia) din Italia. Tragedia s-a petrecut joi noaptea, in localitatea Ginosa, pe fosta șosea provinciala 580. In accident au fost implicate doua mașini, un Fiat Punto și un Fiat Grande Punto.…

- Un accident ingrozitor de circulatie a rapit viata a doi tineri romani, sot si sotie, in regiunea Apulia (Puglia) din Italia. Drama s-a produs joi noaptea, in localitatea Ginosa, pe fosta șosea provinciala 580. Cei doi romani, un barbat de 30 de ani și o femeie de 25 de ani, se aflau in Fiatul Punto…

- Doi romani de 20 și 27 de ani au murit pe loc intr-un accident rutier petrecut in prima zi de Paște, in Italia. In prima zi de Paște, dupa ce doi tineri prieteni, Darius și Daniel, au murit in urma unui accident rutier ingrozitor, petrecut in Italia. Tragedia s-a produs pe un drum din Stornarella, […]…

- Stornarella este șocata de moartea tragica a doi tineri din Romania, domiciliați in orașelul Cinque Reali Siti, care au murit pe loc in dramaticul accident rutier petrecut pe drumul municipal Vecchia Cerignola, in dupa-amiaza zilei de duminica, 16 aprilie, scrie cotidianul regional Foggia Today . Comunitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Republica Slovenia, a fost notificata de catre autoritatile locale cu privire la producerea unui accident rutier la data 3 februarie 2023, pe autostrada A1, intre localitatile Gar iani Murska Sobota, in care a fost implicat…

- Informații de ultim moment vin de la Ministerul Afacerilor Externe. Un grav accident in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania a avut loc pe autostrada A1, in Slovenia. Trei romani au murit și alți patru au fost transportați de urgența la o unitate medicala, pentru a primi ingrijiri,…

- Trei cetateni romani au decedat, iar alti patru au fost transportati de urgenta la o unitate medicala pentru a primi ingrijiri de specialitate, in urma unui accident rutier in Slovenia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, Ambasada Romaniei la Ljubljana, Republica Slovenia,…

- Trei romani au murit, iar alți patru au fost raniți vineri, intr-un grav accident produs pe o autostrada din Slovenia. Un autocar din Romania care ducea 32 de romani spre Italia s-a rasturnat.