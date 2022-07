Doi tineri din Iasi au fost retinuti de politisti dupa ce au santajat o tanara si au obligat-o sa se prostitueze

La data de 01 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 2 perchezitii domiciliare in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de proxentism și șantaj. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in luna ianuarie 2022, doi tineri ar fi șantajat o tanara cu distribuirea unei filmari compromițatoare cu aceasta și ar fi determinat-o, astfel sa practice, in perioada 20-28 ianuarie a.c., prostituția in folosul lor, pe raza municipiului Iași, in apartamente inchiriate in regim hotelier.…