- Tanarul a mers la spital cand deja era in stare grava, evitand acest lucru pentru ca a citit ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.Pacientul are afectare pulmonara, este usor ponderal si are hipertensiune arteriala.”Citise din tot felul de surse neverificate medical ca oxigenul distruge alveolele,…

- Romania are din nou peste 100 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava la terapie intensiva, in timp ce numarul cazurilor noi de COVID creste de la o zi la alta. Ieri au fost raportate 383 si aproape 800 de bolnavi in spitale. Specialistii sunt fermi si avertizeaza ca luna viitoare…

- ”Valul nou COVID-19 incet-incet se apropie și de noi. Acum acesta va fi razboiul celor nevaccinați”, avertizeaza ministra Sanatații, Ala Nemerenco. Ministra a declarat ca majoritatea pacienților care nimeresc in spitale cu COVID-19 sunt nevaccinați, iar starea acestora este mai grava decat…

- Numarul internarilor pacientilor cu Covid se mentine scazut in spitalele din Dolj, dar exista in continuare persoane cu forme grave de boala. Miercuri, 4 august, patru doljeni se aflau la terapie intensiva, cu forme severe ale infectiei, toti fiind nevaccinati. Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli…

- Un numar de 403 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 56 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Vineri au fost raportate 49 de cazuri la terapie intensiva. Pe teritoriul Romaniei, 980…

- In septembrie, Romania va avea din nou, zilnic, 1.600 de noi cazuri de COVID. Cele mai multe vor fi in Bucuresti-Ilfov. Sunt cele mai recente estimari ale specialistilor in sanatate publica.

- Un numar de 797 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 164 la terapie intensiva, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica. In total, 2.507 persoane confirmate cu infectie cu SARS-CoV-2 sunt in izolare la domiciliu si 1.120…

- Fara doar și poate, valul IV, care a ajuns deja in Marea Britanie, va veni și in Romania. Dar mai repede decat au crezut specialiștii, explica directorul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Cristian Oancea spune ca valul IV va fi „mai palid ca intensitate” decat valul II, de…