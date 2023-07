Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 iulie 2023, ora 14:45, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe DN68, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Politistii ajunși la fața locului, din primele cercetari preliminare, au stabilit ca, un barbat…

- VIDEO| Accident MORTAL pe DN68: Doi motocicliști de cetațenie maghiara au DECEDAT spulberați de un șofer care depașea o coloana de mașini Un accident MORTAL a avut duminica in jurul orei 14.45 pe DN68. Doi motocicliști de cetațenie maghiara au DECEDAT spulberați de un șofer care depașea o coloana de…

- Accident in lanț in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in județul Hunedoara. Șase persoane se aflau in cele trei vehicule implicate, iar o fetița in varsta de 7 ani a fost ranita. „La data de 5 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea […] Articolul…

- Doua persoane au murit intr-un accident produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit. Poliția Sibiu a transmis, vineri dimineața, ca in urma verificarilor…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Doua persoane aflate pe un scuter au murit, marți, pe o șosea din județul Hunedoara, dupa ce s-au izbit de un excavator. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 76, localitatea Brad, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Accident de circulație astazi, in jurul orei 12:40, pe DN 76, in zona localitații hunedorene Brad. Un motociclist a pierdut controlul vehiculului și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit de o duba. „Politistii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat in varsta de 38 de ani, cetațean ceh,…

- Doi motociclisti au fost raniți dupa accidente petrecute vineri seara pe sosele din vestul țarii, la Timisoara si pe DN66, intre Hațeg si Petrosani. „Un barbat in varsta de 38 de ani a condus un autoturism pe Calea Martirilor din municipiul Timișoara, dinspre localitatea Giroc spre bulevardul Liviu…