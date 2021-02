Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat intr-o masina oprita in trafic, doi cetațeni, soț și soție, din Palestina, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 21 februarie, polițiștii de frontiera au oprit in trafic pentru control…

- Treisprezece cetateni din Afganistan si Turcia au fost depistati de politistii de frontiera aradeni in timp ce incercau sa treaca granita ilegal, ascunsi in TIR uri.In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, au fost depistati treisprezece cetateni straini,…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins, la sfarsitul saptamanii trecute, 18 migranti care au incercat sa iasa din tara ascunsi in camioane cu marfuri, toti fiind solicitanti de azil in Romania. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I a fost verificat un camion condus de un bulgar…

- Peste 40 de migranti din Palestina, Siria si Afganistan au fost prinsi de catre politistii de frontiera bihoreni si aradeni, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca granita fraudulos in Ungaria, ascunsi in mijloace de transport. Echipaje din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac, judetul Arad, au depistat in urma actiunilor derulate in zona de competenta, noua cetateni din Afganistan si Maroc, care, folosind diferite metode, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu autoritațile maghiare, au reținut un grup format din 24 de persoane din Siria, Irak si Palestina, care incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos, cu scopul de a ajung in vestul Europei. In noaptea de 22 decembrie a.c., polițiștii de frontiera…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac au depistat, douazeci de cetateni irakieni si sirieni, care folosind diferite metode au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 14.12.2020, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul…

- Doi cetateni din Afganistan au fost depistati, duminica seara, la aproximativ 200 de metri de granita de vest a tarii de catre politistii de frontiera din sectorul Bors, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. Potrivit unui comunicat…