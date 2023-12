Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday 2023. Doar la cel mai mare retailer din tara s-au vandut pana la miezul zilei aproape 2 milioane de produse de Black Friday. Valoarea comenzilor se ridica deja la o suma cu 9 cifre. In acest an, cel mai mare retailer online a pus la bataie tone de carne de porc pentru ca romanii simt deja…

- O colecție remarcabila de arta, mobilier, argintarie, ceramica și bijuterii, pastrat in cadrul patrimoniului privat al dinastiei Rothschild, s-a vandut cu peste 62,6 milioane de dolari in cadrul mai multor licitații organizate de celebra casa de licitații Christie's New York.

- Un cuplu din Franța a dat in judecata un anticariat local dupa ce a aflat ca o masca africana pe care a vindut-o cu 150 de euro a fost revinduta ulterior la licitație pentru aproximativ 4,2 milioane de euro. Femeia de 81 de ani și soțul ei, in virsta de 88 de ani, faceau curațenie in casa lor de vacanța,…

- Retailerul german Lidl a adus in instanța o cerere impotriva familiei primarului Valerica Pupaza, pentru recuperarea sumei de 8 milioane de euro, achitata in schimbul terenului pe care a inceput sa construiasca un centru logistic.In cadrul aceleiași acțiuni legale, compania a solicitat și o despagubire…