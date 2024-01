Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare de noaptea minții a avut loc intr-un oraș german. Doi romani, ambii șoferi de camion, colegi pe același echipaj, au fost prinși drogați la volan, de trei ori in aceeași zi.Totul a pornit cu un control de rutina al polițiștilor din Dusseldorf, in urma caruia au observat ca șoferul, un roman…

- Poliția din Dusseldorf a tras pe dreapta doi șoferi romani de camion dupa ce s-a stabilit ca se aflau drogați la volan. Mai mult decat atat, cei doi colegi de echipaj au fost prinși de 3 ori, in aceeași zi, sub influența substanțelor interzise.

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore politistii rutieri au retinut 446 permise de conducere, din care 74 pentru consum de alcool si 15 pentru consum de droguri. Structurile MAI au intervenit in cazul a 4.992 evenimente, iar la nivelul structurilor de politie au fost…

- Intr-o singurazi, in cateva ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 53 de sanctiuni contraventionale. Activitatile s-au desfasurat pe principalele artere rutiere din județul Buzau și au vizat depistarea si scoaterea din trafic a conducatorilor auto care…

- Doi șoferi au fost prinși drogați, in miez de noapte, in trafic, de polițiștii nasaudeni. Unul dintre ei consumase și alcool inainte de a se urca la volan. „In data de 4 noiembrie a.c., in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe Drumul Național 17C, in Dumitra, un…

- Douazeci de soferi care consumasera droguri au fost depistati in ultimele 24 de ore de catre politisti, in cadrul operatiunii „Blocada", desfasurata la nivel national.Potrivit Politiei Romane, in ultimele 24 de ore, au fost efectuate 2.911 testari cu dispozitive etilotest/alcooltest si 205 cu aparatul…

- Douazeci de soferi care consumasera droguri au fost depistati in ultimele 24 de ore de catre politisti, in cadrul operatiunii "Blocada", desfasurata la nivel national.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis miercuri AGERPRES, in ultimele 24 de ore, au fost efectuate 2.911 testari cu dispozitive…

- La data de 20 octombrie 2023, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 41 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Nazareth Illit din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…