Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca, miercuri, 1 februarie, și joi, 2 februarie, Poliția de Frontiera (Border Force) a anunțat organizarea unei greve. Potrivit…

- O atenționare de calatorie emisa de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vizeaza romanii care vor sa tranziteze sau sa calatoreasca Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Politia de Frontiera britanica (Border Force) a anuntat organizarea unor greve miercuri și joi.

- Guvernul premierului britanic Rishi Sunak a pregatit noi masuri de gestionare a protestelor, largind gama de situatii in care politia din Anglia si Tara Galilor poate interveni pentru a impiedica perturbari grave, relateaza luni agentia Reuters. In ultimii ani, o intreaga serie de proteste, in general…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde in perioada 23-26 decembrie si 28-31 decembrie, este anuntata o greva a sindicatelor din Politia de Frontiera. Vor fi afectate mai multe puncte de trecere a frontierei,…

- Politia din Republica Ceha a sesizat justitia in noiembrie in vederea deschiderii de dosare penale pe numele 49 de persoane pentru sustinerea publica a Rusiei in razboiul contra Ucrainei, invocand prevederi din Codul Penal ceh, a anuntat marti postul de radio public iRozhlas, preluat de agentia EFE.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Mercedes, cautat de catre autoritatile din Italia si Cehia, aflat in posesia unui cetatean roman.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in ziua de 14.11.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, s a prezentat…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in țara 900 de milioane de euro. Mai mulți bani decat anul trecut au trimis și romanii plecați la munca in Italia sau Spania. Romanii din diaspora au trimis…