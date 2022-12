Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dupa amiaza in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in afara localitații Frasin, un barbat de 27 de ani a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 67 de ani din comuna Șcheia, care a fost proiectat in autoturismul condus de un barbat de 26 de ani.…

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 177C, in afara localitații Capu Campului, la intersecția cu DN 17, un barbat de 23 de ani din comuna Paltinoasa a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul cu prioritate de un barbat de 21 de ani din comuna Berchișești. Din impact a rezultat…

- Marți, 8 noiembrie in jurul orei 07.13, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 in afara localitații Paltinoasa, un barbat de 26 de ani din comuna Udești a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 24 de ani din localitatea Stulpicani. Din evenimentul…

- Doua persoane au fost ranite cand o mașina a fost proiectata in gardul unui cimitir din Timișoara, in urma unui accident de circulație. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Alexandru Macedonski și Glad, dupa ce unul dintre șoferi, in varsta de 28 de ani, nu a acordat prioritate, potrivit TimisOnline.…

- Luni dupa amiaza in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 pe raza localitatii Molid, un barbat de 37 de ani a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus regulamentar in fața sa de un barbat de 27 de ani, care a la randul sau a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus in fața…

- Un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Ana Ipatescu din localitate, autoturismul condus de un barbat de 25 de ani din comuna Gramești. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, autoturismul condus de…

- La data de 28 septembrie in jurul orelor 06:50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Marașești din municipiul Radauți, la intersecția cu strada Iancu Flondor, un localnic a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar pe drumul cu prioritate, de catre o localnica. Din impact a rezultat…

- La data de 26 septembrie in jurul orelor 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Bogdan Voda din municipiul Radauți, la intersecția cu DN CRD un barbat de 84 de ani din comuna Arbore a intrat in coliziune cu autoturismul condus pe drumul cu prioritate de un barbat din orașul Vicovu de Sus.…