Doi români i-au amenințat cu pistolul pe angajații unui magazin din Italia Deranjați ca trebuie sa stea la coada, doi romani, in varsta de 19 ani, respectiv 29 de ani, i-au amenințat cu pistolul pe angajații unui magazin din Italia, informeaza teletruria.it. Incidentul s-a petrecut in parcarea unui centru comercial din Arezzo. Cei doi romani au intrat in conflict cu angajații, dupa ce au insistat sa nu stea la rand și sa patrunda in interiorul magazinului.Nemulțumiți ca sunt obligați sa respecte masurile de protecție impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus, barbații au provocat un scandal imens. La un moment dat, aceștia au scos un pistol cu aer comprimat și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

