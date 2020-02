Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati romani, care au fost evacuati din China la Berlin, au fost adusi in tara duminica seara cu o aeronava de tip C-27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane. Cei doi vor fi testati pentru coronavirus, dupa care vor ramane inca 14 zile sub supraveghere medicala, anunta Ministerul Sanatatii.

- O aeronava de tip C 27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane a efectuat duminica, 9 februarie, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, un zbor pe ruta Bucuresti ndash; Berlin si retur, pentru repatrierea a doi cetateni romani provenind din regiunea…

- O romanca este suspecta de coronavirus. Femeia s-a intors in țara pe 2 februarie și intre timp a inceput sa aiba simptomele virusului ucigaș. Pacienta va fi transferata din Suceava la Institutul Matei Balș. Totodata este alerta și in Galați, unde 13 persoane au fost plasate in carantina. Vorbim de opt…

- Patru cetateni romani au fost repatriati din China, din zona de focar a infectiei cu coronavirus, unul fiind in carantina in Germania, iar ceilalti trei in Franta, transmite MAE. Totodata, misiunea diplomatica a oferit sprijin consular pentru trei marinari romani aflati pe nave in diferite zone din…

- Tanarul care a apelat la aceasta metoda extrema pentru a se proteja a fost fotografiat de pasagerii aeronavei de pe ruta Shanghai - Perth, iar imaginile au devenit virale pe Internet, scrie Daily Mail. Calatorii nu au fost lasati sa coboare din aeronava pana nu s-a stropit cu o substanta dezinfectanta.…

- Potrivit acestuia, slujbele vor fi oficiate timp de o saptamâna. „Timp de sapte zile, la biserica Spitalului de Boli Pulmonare, cu hramul Ioan, Rusu si Nectarie, ne vom aduna crestinii pentru a ne putea ruga pentru cei bolnavi si încercati astazi în lume de noul virus…

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre si dinspre China continentala, iar rusii de la Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, au anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca...

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…