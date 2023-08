Doi români au ucis cu sânge rece un bărbat în Roma, Italia Doi cetațeni romani au șocat opinia publica din Italia in urma comiterii unei crime extrem de brutale. Cei doi barbați, in varsta de 23 și 25 de ani, au savarșit aceasta fapta ingrozitoare impotriva unui barbat din Roma, angajatorul lor. Cadavrul victimei a fost descoperit de catre propria sa soție, iar starea in care se afla depașea orice limita a imaginației. Nu este prima oara cand romanii comit crime in Italia. In urma cu un an o romanca a fost condamnata la inchisoare pe viața dupa ce și-a ucis cea mai buna prietena. Doi romani au ucis cu sange rece un barbat in Roma, Italia Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

