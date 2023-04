Stiri pe aceeasi tema

- Accident in vestul țarii, un autobuz a patruns pe contrasens. In cursul acestei dimineți, un barbat in varsta de 52 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autobuz pe strada Campurilor, dinspre Arad spre Sanpaul, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens...

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- Trei persoane au fost ranite, in aceasta dupa amiaza, dupa coliziunea dintre doua autoturisme pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnu Severin. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o ambulanța SMURD, o autospeciala de stingere și o autospeciala…

- Cel putin cinci ofiteri de politie au fost raniti dupa ce au fost atacati de un grup de aproximativ 40 de persoane in orasul Trier, din vestul Germaniei, in noaptea de joi spre vineri, relateaza DPA.

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Un autobuz in care se afla doar soferul si doua autoturisme au fost implicate, luni dimineata, intr-un accident produs in Zona Industriala a municipiului Arad, o femeie fiind ranita si transportata la spital, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in toate…