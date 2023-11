Stiri pe aceeasi tema

- O femela de leu de mare a scapat pentru scurt timp din incinta sa de la gradina zoologica Central Park din New York vineri, 29 septembrie, cand ploile abundente au provocat inundarea bazinului in care animalul inota, informeaza CNN, potrivit news.ro.Leul de mare a reusit sa inoate din piscina inundata…

- Autoritatile au descoperit o trapa in podea, continand droguri, inclusiv Fentanil, in interiorul unei creșe din Bronx, unde un baietel de un an a murit, saptamana trecuta, in urma unei presupuse supradoze de Fentanil, a anuntat Departamentul de Politie din New York (NYPD), citat de CNN.

- Autoritatile au descoperit o trapa in podea continand droguri, inclusiv Fentanil, in interiorul unei gradinite din Bronx unde un baietel de un an a murit, saptamana trecuta, in urma unei presupuse supradoze de Fentanil, a anuntat Departamentul de Politie din New York (NYPD), citat de CNN. Drogurile…

- Un copil de 2 ani a murit dupa ce a inhalat fentanil ascuns sub saltele, la o gradinița din New York. Alți trei copii au fost internați in spital dupa ce au fost expuși narcoticului puternic. Poliția spune ca drogurile recuperate de la gradinița ar fi putut ucide 500.000 de persoane.Nicholas Dominici,…

- Presedintele Iohannis a avut o discutie cu omologul din Kazahstan, Kasam Jomart Tokaev. Cei doi sefi de stat au discutat despre stimularea schimburilor comerciale si cooperarea in domeniul energiei.Am avut o discutie substantiala in New York, in marja Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite,…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti la sediul ONU din New York, cu presedintele Republicii Kazahstan Kasam-Jomart Tokaev despre pasii concreti pentru stimularea comertului, cooperarii energetice si conectivitatii, inclusiv prin portul Constanta.„Discutie substantiala astazi la New York,…

- Un analist al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings a avertizat ca industria bancara din SUA s-a apropiat mai mult de o noua sursa de turbulenta, riscul de reducere a ratingurilor unor zeci de banci din SUA, care ar putea include chiar si JPMorgan Chase, transmite CNBC.Agentia de rating…

- A fost stabilita cauza morții nepotului lui Robert De NiroCauza morții pentru Leandro De Niro Rodriguez, nepotul actorului laureat cu Oscar, Robert De Niro, a fost stabilita. Potrivit CNN, moartea tanarului de 18 ani a survenit dupa o supradoza accidentala de droguri, relateaza adevarul.ro. Decesul…