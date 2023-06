Stiri pe aceeasi tema

- Un subofiter din cadrul ISU Dobrogea a fost ranit in timpul interventiei de la Rafinaria Petromidia Navodari.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea pompierul prezinta traumatism la unul dintre membrele inferioare si a fost transportat la spital cu o ambulanta din cadrul SAJ Constanta.De asemenea,…

- A fost panica, duminica, intr-un PECO din Drobeta Turnu Severin! Un șarpe de un metru și jumatate a fost gasit incolacit chiar pe unul dintre furtunele de alimentare ale unei pompei. Atat clienții, cat și angajații benzinariei au fost șocați sa vada „musafirul” nepoftit. Angajații benzinariei au solicitat…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea suferind arsuri pe fata, in urma unei explozii produse, astazi, la Santierul Naval Midia. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", in timpul efectuarii reparatiilor la o nava, in urma unor acumulari de gaze s-a produs o explozie,…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea suferind arsuri pe fata, in urma unei explozii produse, vineri, la Santierul Naval Midia. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, in timpul efectuarii reparatiilor la o nava, in urma unor acumulari de gaze s-a produs o explozie,…

- Explozie puternica urmata de incendiu la o shaormerie din Ilfov! Pompierii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului. Trei persoane ranite, printre care și un copil, au fost transportate la spital pentru a primi ajutor de specialitate din partea medicilor.

- Momente teribile, vineri dupa-amiaza, pentru o șoferița și copilul ei de doar 3 ani, dupa ce au fost implicați intr-un accident violent pe DN 72, in afara localitații Sacuieni, comuna Gura Ocniței. In urma impactului, atat mama, cat și copilul sau au fost raniți. Ambele persoane au primit ingrijiri…

- Potrivit Jandarmeriei Romane, in incidentul produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Pantelimon din judetul Ilfov au fost implicati doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ilfov. ”Un echipaj format din trei subofiteri, in timp ce actiona pe raza judetului Ilfov, a…

