Doi polițiști din Iași au simțit pe pielea lor că urmăririle nu sunt ca în filme Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat initial semnalul regulamentar de oprire conducatorului unei masini, care si-a continuat deplasarea. Echipajul de politie a pornit in urmarirea masinii, cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei in functiune. La un moment dat, ambele autovehicule au parasit drumul si s-au rasturnat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

