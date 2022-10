Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost transportat la spital in stare de inconstienta, iar altul a fost ranit mai usor, dupa ce un tanar aflat sub influenta substantelor psihoactive a lovit cativa arbori si s-a rasturnat, sambata, cu masina pe care o conducea, in apropiere de Gherla. "Sambata, 15 octombrie, in jurul orei…

- Tanarul a fost transportat la o unitate medicala Sursa articolului: Campia Turzii: Un minor de 16 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de o masina condusa de un barbat din Mures Credit autor: L A. Source

- ACCIDENT la Alba Iulia. O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina, in zona unei treceri de pietoni Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 16:40, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. O femeie de aproximativ 50 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia. O tanara din Moldova a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni Un accident rutier s-a produs joi noaptea, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. O tanara de 20 de ani din Republica Moldova a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de…

- Traficul este blocat pe Șoseaua Nordului, la intersecția cu str. Orizontului, in urma unui accident de circulație. „Din primele date, se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat 3 pietoni.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau.

- Un accident de circulație a avut loc aseara pe strada Pinticului din Ocna Dej. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat intr-un șanț pentru colectarea apelor pluviale. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala, o ambulanța,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in urma unui apel de urgenta privind accidentul rutier petrecut in localitatea Catcau. Potrivit ISU Cluj, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD s-au deplasat la fața locului, unde a gasit un autoturism ieșit in afara parții carosabile.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața in urma ieșirii in afara parții carosabile a unui autoturism pe raza localitații Manașturel, comuna Cuzdrioara. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. Potrivit ISU…