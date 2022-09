Stiri pe aceeasi tema

- In urma refuzului primit de Colterm de la Romgaz privind semnarea un unui nou contract de livrare a gazului, parlamentarii USR de Timis Raoul Trifan si Nicu Falcoi au trimis o scrisoare premierului Nicolae Ciuca. Cei doi afirma ca Guvernul trebuie sa asigure incalzirea centralizata a orașelor, problema…

- ”Romania este pregatita sa gestioneze nevoia de aprovizionare cu gaze si cu energie electrica, dar ne referim acum la gaze. Dupa cum bine stiti, deja stocurile Romaniei de gaze naturale depasesc stocurile pe care le aveam in perioada similara a anului trecut. Sunt 76% din aceste stocuri deja pline,…

- Cu o criza energetica tot mai acutizata și o incertitudine in privința alimentarii cu gaze de la iarna, in ciuda asigurarilor ca avem stocuri, primarii nu mai reușesc sa susțina compensarea prețurilor la incalzirea orașelor și cer sprijin din partea Guvernului. Premierul s-a intalnit luni cu reprezentanții…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- “As spune ca nu austeritatea este cuvantul cheie in aceasta perioada, ci mai degraba cumpatarea, pentru ca am vazut fata de crizele precedente, din in urma cu zece ani, guvernele statelor occidentale si din zona cu care si noi conlucram indeaproape, partenerii nostri, nu au mai avut aceasta abordare…

- „Finalizarea cu succes a achizitiei de catre Romgaz a participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra este un pas important in obtinerea independentei energetice a Romaniei, intr-un moment dificil nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreaga Europa. In conditiile in care statul roman…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- ”PSD sustine ca se impune reluarea, la nivelul coalitiei de guvernare, a discutiilor privind aplicarea reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta solutie, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…