Doi orădeni au fost arestați preventiv de judecători, pentru proxenetism Un barbat de 27 de ani și o femeie de 30 de ani au fost arestați preventiv dupa ce ar fi obligat mai multe femei sa se prostitueze in Oradea, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al IGPR, cei doi sunt banuiți ca, in perioada 2018 - 2020, ar fi racolat și obligat mai multe femei, care proveneau din categorii sociale defavorizate, sa practice prostituția in folosul lor, in diverse locații din Oradea. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva Covid-19 Totodata, aceștia sunt suspectați ca și-ar fi insușit o mare parte din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

