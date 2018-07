Doi oameni grav raniti, in urma unui accident de microbuz pe DN 7

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua masini a trimis la spital doua victime. S-a intamplat marti dimineata, in localitatea prahoveana Bucov, pe DN1B, drum national ce leaga Ploiestiul de Buzau. S-au chemat cadrele medicale de la Salvare. Conform Centrului Infotrafc, “doua persoane au fost ranite…

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, la Manchester. Șoferul vehiculului nu a oprit, iar acum poliția incearca sa dea de urma sa, relateaza The Sun, scrie libertatea.ro.Incidentul a avut loc in apropiere de Trafford Park.

- Un microbuz cu opt romani s-a rasturnat pe un drum comunal din Austria. Doua dintre victime sunt grav ranite si au fost transportate cu elicopterul la Spitalul Universitar din Graz. Un alt pasager a fost transportat cu ambulanta la Spitalul UKH din Graz. Accidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul…

- Coliziunea dintre un autotren si un autobuz in care se aflau nu mai putin de 40 de oameni a trimis sapte dintre acestia in grija medicilor. Accidentul a avut loc marti dimineata, pe DN 1B, in localitatea prahoveana Loloiasca. La fata locului au ajuns echipaje medicale, dar si de politie. Din datele…

- Clipe de coșmar s-au petrecut in aceasta seara, duppa ce doua mașini s-au ciocnit puternic.Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismele s-au transformat in gheme de fiare, iar doua dintre cele șapte persoane aflate inauntru au ramas incarcerate. Incidentul rutier s-a produs in localitatea Tancabești,…

- Interventie dramatica a salvatorilor nemteni, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 15, in localitatea Viisoara, din judetul Neamt. A fost declarat Planul Rosu dupa ce un microbuz plin cu oameni a cazut in raul Bistrita. Accidentul cumplit a curmat vietile a 9 dintre cei 10 oameni aflati intr-un…

- Un tractor cu remorca s-a izbit de un microbuz si a ramas in mijlocul soselei. Accidentul s-a petrecut intre Sannicolau Mare si Saravale. Trei oameni au fost raniti si transportati la spital, de urgenta. Traficul rutier a fost blocat, iar cozi de masini s-au format pe doi- trei kilometri.…

