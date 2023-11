Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și o femeie au fost gasiți morți intr-o mașina acoperita cu zapada langa satul Coșcalia, raionul Caușeni din Republica Moldova. Incidentul i-a revoltat pe socialiști, care solicita demisii din randul guvernanților și de la IGSU.

- Accident mortal in județul Brașov, dupa ce un șofer de camion s-ar fi inecat cu o bomboana și a pierdut controlul volanului. Camionul scapat de sub control a intrat pe trotuar si a lovit trei oameni. Unul dintre ei a murit la spital.

- Ciclonul Ciaran face ravagii in Italia. Guvernul a declarat stare de urgența și a alocat cinci milioane de euro pentru a ajuta zonele sinistrate. Cinci oameni au murit și mai mulți sunt dați disparuți in urma inundațiilor și furtunilor violente care au lovit nordul Peninsulei.

- Un șofer de 24 de ani a provocat moartea unei femei și unui barbat, sambata seara, 21 octombrie, dupa ce a intrat intr-o depasire neregulamentara și s-a izbit frontal de autoturismul in care se aflau cele doua victime, la iesirea din orasul Gherla, potrivit ISU Cluj, citat de News.ro.Accidentul s-a…

- Furtuna Babet a provocat, in noaptea de vineri spre sambata, inundatii importante si pagube materiale in orasele de coasta din Danemarca si a lasat fara electricitate pana la 20.000 de locuinte din Norvegia, transmite AFP, conform Agerpres.Furtuna a lovit Marea Britanie inca de vineri, provocand…

- Doi oameni, un sofer si un pasager, au murit, si un alt pasager a fost ranit dupa ce masina cu care circulau a iesit de pe carosabil, s-a izbit de un copac apoi s-a rasturnat pe camp. Accidentul a avut loc luni pe DN 2B, in localitatea Cilibia, informeaza Agerpres. „Din primele date de la fata locului…

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.