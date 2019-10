Stiri pe aceeasi tema

- O casa si mai multe anexe gospodaresti din satul Chiritei, comuna Hangu, au fost distruse complet de un incendiu care a izbucnit in miercuri seara si a fost stins dupa opt ore, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa, a declarat,…

- Sambata, in jurul orei 13,30, in urma unui apel la 112, trei echipaje de pompieri, medici si politisti au intervenit de urgenta pentru salvarea unei persoane surprinse de un mal de pamant care s-a surpat pe timpul unor lucrari de excavatie la o gospodarie particulara de pe str. Teilor din municipiul…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane, care plecau la munca in strainatate, s-a rasturnat in afara partii carosabile, vineri dimineata, pe DN 15A, la iesirea din localitatea bistriteana Teaca spre Reghin, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- 150 de miei au murit astazi in urma unui incendiu izbucnit la un adapost de animale din Homorodul de Jos, din cauza unei tigari aprinse, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare. Acțiunea pompierilor, care a durat trei ore, a fost ingreunata din cauza vantului si…

- ISU Calarasi a obtinut locul III la etapa finala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta – editia 2019. Cei mai buni pompieri din tara s-au intrecut in judetul Bacau. Timp de patru zile, in perioada 27 – 30 august, ISU Bacau a fost gazda etapei finale a Concursurilor Serviciilor…

- Accident de munca in Argeș! Și-a strivit piciorul intr-un malaxor pentru beton. Totul s-a petrecut in urma cu puțin timp in Clucereasa, sat ce aparține orașului Mioveni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, barbatul și-a strivit piciorul intr-un malaxor pentru beton la o…

- O echipa mixta a Primariei Municipiului Constanta, Serviciul Protectie Civila, Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta si a SC Confort Urban SRL a intervenit astazi de urgenta pentru a inlatura o bucata de tabla desprinsa de pe un acoperis care ramasese agatata intr un pom.Interventia din…

- Clipe de groaza pentru un barbat care lucra la reteaua de canalizarea din localitatea aradeana Gurahont, dupa ce acesta a fost prins sub un mal de pamant. Pompierii ajunși la fața locului i-au descoperit imediat capul și i-au pus masca de oxigen. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…