- Un turn de extractie in incinta exploatarii miniere Uricani s-a prabușit. Tone de moloz s-au prabusit peste o autobasculanta in care se aflau doi muncitori care lucrau la ecologizarea minei. Cei doi barbați au varsta de 31, respectiv 41 de ani și erau angajați ai unei firme din Satu Mare. ”In cel mai…

