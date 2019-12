Doi morți și șapte răniți într-un accident în Vaslui. Pasagerii veneau din Anglia, acasă, de sărbători Accidentul deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Poenari din județul Vaslui. Autoritațile au decanșat planu roșu dupa ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului și a intrat in mai mulți copaci de pe marginea drmului. Din cele noua persoane, pasagere in microbuz, doua au fost declarate decedate la sosirea The post Doi morți și șapte raniți intr-un accident in Vaslui. Pasagerii veneau din Anglia, acasa, de sarbatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

