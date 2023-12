Doi minori au plecat la plimbare cu mașina, s-au ciocnit cu două autoturisme și au intrat în gard Un baiat de 12 ani s-a urcat, sambata noapte, la volanul unei mașini și a plecat, prin Craiova, insoțit de un prieten de 13 ani. Plimbarea celor doi s-a sfarșit intr-un gard. Un minor, de 12 ani, din Craiova, in timp ce conducea, sambata noapte, la ora 3.35, un autoturism pe strada Geniștilor, catre Aleea 2 Bechetului, a pierdut controlul asupra volanului și a patruns pe contrasens. Apoi a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 47 de ani. Din impact, autoturismul condus de minor a fost proiectat intr-un autoturism parcat, iar ulterior in gardul unui imobil. In urma evenimentului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

