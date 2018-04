Stiri pe aceeasi tema

- "Biroul Executiv al Partidului National Liberal a luat astazi decizia ca PNL sa depuna o motiune simpla la Camera Deputatilor impotriva ministrului Sanatatii, doamna Pintea. Nu o vom uita nici pe doamna Olguta Vasilescu, intrucat noi consideram ca cei doi ministri sunt principalii vinovati pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei CExN, despre nemulțumirile și protestele legate de salarii, ca a avut intalnit in weekend cu premierul, ministrul Muncii si alti oameni din Guvern pentru a-i prezenta informatiile cu privire la salarizare. Dragnea a dat asigurari…

- "Am discutat si ieri, in weekendul asta am stat impreuna cu mai multi colegi si cu doamna prim-ministru Dancila, si i-am rugat pe doamna Olguta Vasilescu si pe ceilalti colegi din Guvern sa prezinte totusi toate informatiile legate de salarizare. Vorbim de Sanatate. Este un domeniu pe care noi l-am…

- Salarizarea din sanatate este departe de a se rezolva, pentru ca soluția propusa de miniștrii Pintea și Olguța Vasilescu este un fake news. Niciodata, o circulara nu poate sa bata legea! Prima categorie (a celor care au pierdut la salariu) este cea care nu a fost inclusa in grila. Ori, cat timp nu se…

- PNL solicita demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "haosul creat prin scaderea salariilor in sanatate", liberalii apreciind ca si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ar trebui sa o urmeze, daca se confirma ca aceasta a dat o circulara pentru cele mai mari sporuri Serviciului Judetean…